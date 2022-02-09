Норвежский фристайлист Рууд стал олимпийским чемпионом в биг-эйре

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Норвежский фристайлист Бирк Рууд завоевал золотую медаль в дисциплине "биг-эйр" на Олимпийских играх в Пекине.

Победитель показал результат 187,75 балла. Второе место занял американец Колби Стивенсон (183,00), третье - швед Хенрик Харлаут (181,00). Россияне в данной дисциплине не выступали.

Рууду 21 год, он впервые завоевал медаль на Олимпийских играх, в 2019 году норвежец стал серебряным призером чемпионата мира в слоупстайле.

Сборная Норвегии вышла в лидеры медального зачета Олимпиады в Пекине, спортсмены команды завоевали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Второе место занимает сборная Швеции (4-1-2), третье - команда Нидерландов (3-3-1), российская команда располагается на седьмой строчке (2-3-5). По общему числу медалей лидируют россияне (10), следом идут норвежцы (9), шведы, нидерландцы, итальянцы и австрийцы (все - по 7).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.