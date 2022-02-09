Норвежский фристайлист Рууд стал олимпийским чемпионом в биг-эйре

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Норвежский фристайлист Бирк Рууд завоевал золотую медаль в дисциплине "биг-эйр" на Олимпийских играх в Пекине.
Победитель показал результат 187,75 балла. Второе место занял американец Колби Стивенсон (183,00), третье - швед Хенрик Харлаут (181,00). Россияне в данной дисциплине не выступали.
Рууду 21 год, он впервые завоевал медаль на Олимпийских играх, в 2019 году норвежец стал серебряным призером чемпионата мира в слоупстайле.
Сборная Норвегии вышла в лидеры медального зачета Олимпиады в Пекине, спортсмены команды завоевали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Второе место занимает сборная Швеции (4-1-2), третье - команда Нидерландов (3-3-1), российская команда располагается на седьмой строчке (2-3-5). По общему числу медалей лидируют россияне (10), следом идут норвежцы (9), шведы, нидерландцы, итальянцы и австрийцы (все - по 7).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|4
|1
|4
|9
|2
|Швеция
|4
|1
|2
|7
|3
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|4
|Китай
|3
|2
|0
|5
|4
|Германия
|3
|2
|0
|5
|6
|Италия
|2
|4
|1
|7
|7
|Россия
|2
|3
|5
|10
|8
|Австрия
|2
|3
|2
|7
|9
|Словения
|2
|1
|2
|5
|10
|Франция
|1
|4
|0
|5
|11
|Канада
|1
|1
|4
|6
|12
|Япония
|1
|1
|2
|4
|13
|Швейцария
|1
|0
|2
|3
|14
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|15
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|15
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|17
|США
|0
|5
|1
|6
|18
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|19
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|20
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|20
|Польша
|0
|0
|1
|1
|20
|Южная Корея
|0
|0
|1
|1