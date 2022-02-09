{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Норвежский фристайлист Рууд стал олимпийским чемпионом в биг-эйре

Вторым стал американец Колби Стивенсон, третьим - швед Хенрик Харлаут
Бирк Рууд AP Photo/Jae C. Hong
Описание
Бирк Рууд
© AP Photo/Jae C. Hong

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Норвежский фристайлист Бирк Рууд завоевал золотую медаль в дисциплине "биг-эйр" на Олимпийских играх в Пекине.

Победитель показал результат 187,75 балла. Второе место занял американец Колби Стивенсон (183,00), третье - швед Хенрик Харлаут (181,00). Россияне в данной дисциплине не выступали.

Рууду 21 год, он впервые завоевал медаль на Олимпийских играх, в 2019 году норвежец стал серебряным призером чемпионата мира в слоупстайле.

Сборная Норвегии вышла в лидеры медального зачета Олимпиады в Пекине, спортсмены команды завоевали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Второе место занимает сборная Швеции (4-1-2), третье - команда Нидерландов (3-3-1), российская команда располагается на седьмой строчке (2-3-5). По общему числу медалей лидируют россияне (10), следом идут норвежцы (9), шведы, нидерландцы, итальянцы и австрийцы (все - по 7).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия4149
2Швеция4127
3Нидерланды3317
4Китай3205
4Германия3205
6Италия2417
7Россия23510
8Австрия2327
9Словения2125
10Франция1405
11Канада1146
12Япония1124
13Швейцария1023
14Австралия1012
15Новая Зеландия1001
15Чехия1001
17США0516
18Белоруссия0101
19Венгрия0022
20Финляндия0011
20Польша0011
20Южная Корея0011

 

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Спортсменку из Андорры унесли на носилках во время соревнований по сноуборд-кроссу
Сноубордистка во время выполнения своей попытки неудачно приземлилась и ударилась спиной
Читать полностью