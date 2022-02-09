Федерация поможет членам юниорской сборной России по тяжелой атлетике подготовиться к ЕГЭ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) утвердил программу по подготовке к сдаче единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ) находящихся на учебно-тренировочных сборах членов юниорских национальных команд. Об этом ТАСС сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.

"На прошедшем исполкоме ФТАР было принято решение об утверждении программы по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ членов юниорской сборной команды России, которые являются учениками 9-х и 11-х классов и находятся на учебно-тренировочных сборах, - сказал Агапитов. - Такое решение было вызвано тем, что несколько лет подряд сборы перед первенством мира проходят весной, в самый горячий предэкзаменационный период для учащихся".

"В рамках программы федерацией тяжелой атлетики будут выделены средства. Заключен договор с сертифицированным учебным центром, который предоставит педагогов для онлайн-занятий. Количество учащихся и предметы будут определять по запросу", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2022 года среди юниоров пройдет с 2 по 10 мая в Гераклионе (Греция).