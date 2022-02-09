Спортсменку из Андорры унесли на носилках во время соревнований по сноуборд-кроссу

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Спортсменка Маэва Эстевес из Андорры получила травму во время выступления в квалификации соревнований по сноуборд-кроссу на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка во время выполнения своей попытки неудачно приземлилась и ударилась спиной. Чтобы покинуть трассу, ей понадобились носилки.

Эстевес 26 лет, она впервые выступает на Олимпийских играх. Лучший результат в карьере спортсменка показала на юношеских Олимпийских играх 2012 года, заняв 14-е место в хафпайпе.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.