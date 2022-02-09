Павличенко рассказал, что во время заезда Ивановой у него подкашивались ноги от волнения

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2019 года Семен Павличенко очень волновался во время решающего заезда соотечественницы Татьяны Ивановой, которая во вторник выиграла бронзовую медаль Олимпийских игр в личном первенстве. Об этом он рассказал журналистам.

Иванова стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских соревнованиях по санному спорту в личных соревнованиях.

"Когда я наблюдал за выступлением Татьяны, то у меня огромные мурашки шли по телу, - рассказал Павличенко. - Мои эмоции после ее бронзы не описать словами. У Тани перед четвертым заездом был небольшой запас по времени, но растерять его на том вираже, где ошибались самые быстрые, было очень легко. Красиво сделала все Татьяна".

"А у меня кроме бегающих мурашек еще ноги подкашивались и тряслось все внутри. Таня молодец, сумела взять бронзовую медаль при том, что ехала не так быстро, как хотелось бы. Здесь выступала не одна спортсменка, которая на голову была выше, лучше оснащена в техническом плане, но в физике и психологической устойчивости они уступили Ивановой", - добавил саночник.

Ивановой 30 лет, она представляет спортивное общество "Динамо". Спортсменка также является серебряным призером Игр в Сочи в эстафете, чемпионкой мира 2019 года, восьмикратной чемпионкой Европы.

"Я всегда в нее верил, мы с первого сбора вместе и всегда друг друга поддерживаем", - заключил Павличенко, занявший по итогам мужского олимпийского турнира десятое место.