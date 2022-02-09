Бобарико: хоккеистка Сосина в скором времени должна вернуться в состав сборной России

ПЕКИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард сборной России по хоккею Ольга Сосина в скором времени должна присоединиться к команде на Олимпиаде в Пекине. Об этом ТАСС сообщил главный тренер россиянок Евгений Бобарико.

Из-за положительных тестов на коронавирус не могут тренироваться с командой Сосина, Лиана Ганеева, Екатерина Николаева, Виктория Кулешова, Елена Дергачева и Полина Болгарева.

"У нас на подходе Оля Сосина - сегодня-завтра она должна к нам присоединиться, - сказал Бобарико. - С Полиной Болгаревой (о положительном тесте игрока стало известно во вторник - прим. ТАСС) только сегодня созванивался - пока она находится в госпитале, симптоматики нет, но пока тесты все положительные".

Сборная России в четвертьфинале Олимпиады сыграет с командой Швейцарии 12 февраля.