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Олимпиада-2022 в Пекине

Бобарико: три дня отдыха должны пойти на пользу российским хоккеисткам перед 1/4 финала

Сборная России проведет четвертьфинальный матч 12 февраля против команды Швейцарии

ПЕКИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Три дня отдыха должны пойти женской сборной России по хоккею на пользу перед четвертьфинальным матчем олимпийского турнира с командой Швейцарии. Об этом ТАСС сообщил главный тренер российской команды Евгений Бобарико.

Сборная России свой четвертьфинальный матч Олимпиады проведет против 12 февраля. В последнем матче группового этапа россиянки уступили команде Финляндии со счетом 0:5.

"Мы провели две очень интенсивные игры со сборными США и Канады, очень много отдали сил, много играли в обороне, что намного сложнее, чем играть в атаке. Поэтому в игре с командой Финляндии поначалу мы были очень тяжелыми, и финки были намного сильнее нас", - сказал Бобарико.

"Конечно, эти три дня до матча нам в плюс. Нам нужно восстановиться, подготовить игроков. На данный момент все, кто у нас играл, живы-здоровы и готовятся к матчу", - добавил он.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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