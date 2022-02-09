Пауль, Васильцова и Локтева-Загорская не пробились в четвертьфинал по сноуборд-кроссу

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Российские спортсменки Кристина Пауль, Мария Васильцова и Екатерина Локтева-Загорская не смогли выйти в четвертьфинал олимпийского турнира по сноуборд-кроссу в Пекине.

На стадии 1/8 финала Пауль заняла третье место, она уступила американке Файе Гулини и канадке Тесс Критчлоу, чешка Вендула Гопьякова неудачно приземлилась и получила травму. Чтобы покинуть трассу, ей потребовались носилки.



Васильцова также стала третьей в своем заезде, ее опередили бронзовый призер в этой дисциплине Игр в Сочи француженка Хлоя Треспёш и канадка Зои Бергерманн. Локтева-Загорская стала четвертой в заезде с представительницей Франции Жюлией Перейра и итальянками Катериной Карпано и Франческой Галлина.

Россиянка Александра Паршина вышла в четвертьфинал. В следующую стадию олимпийского турнира проходит по две лучшие спортсменки из каждого заезда.

Пауль 23 года, на Олимпиаде в Пхёнчхане в сноуборд-кроссе она показала 12-й результат, представляет красноярскую академию зимних видов спорта. Васильцовой 26 лет, на Играх-2018 в этой дисциплине она стала 18-й, представляет Спортивную школу олимпийского резерва сноубординга в Новосибирске. Для 26-летней Паршиной это первые Олимпийские игры, представляет Школу высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта в Санкт-Петербурге.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.