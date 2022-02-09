Хоккеистка Пирогова старается не думать о результатах ПЦР-тестов на Олимпиаде

ПЕКИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеистки сборной России стараются не думать о том, какие результаты ПЦР-тестов могут быть у них каждый день на Олимпиаде. Об этом ТАСС рассказала защитник команды Нина Пирогова.

Российская команда находится в условиях изоляции в Олимпийской деревне в связи с рядом случаев коронавируса среди игроков.

"Мы стараемся об этом не думать, хотя так не всегда получается, поскольку просыпаешься каждое утро и сразу смотришь в телефон, не написали ли мою фамилию, - сказала она. - Все это давит морально, но мы приехали не гулять, а выигрывать".

В четвертьфинале россиянки сыграют с командой Швейцарии 12 февраля. "Беспокойства по поводу готовности в физическом плане нет. Понятно, что всем тяжело, не лучшие у нас условия, но мы дадим бой в любом случае", - отметила она.