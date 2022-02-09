Чемпионат Европы по тяжелой атлетике перенесли из Болгарии в Албанию

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2022 года, который должен был пройти в апреле в Софии, из-за внутренних проблем в болгарской национальной федерации перенесли в столицу Албании Тирану. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов.

"Внутри Федерации тяжелой атлетики Болгарии проходят определенные процессы, повлиявшие на возможность проведения чемпионата Европы в Софии, который был запланирован на апрель 2022 года, - сказал Агапитов. - В экстренном порядке был объявлен новый тендер на проведение чемпионата".

"Единственной страной, выразившей готовность принять у себя тяжелоатлетов со всей Европы, стала Албания, а местом проведения определена Тирана. Естественно, сдвинулись и сроки проведения, турнир пройдет с 25 мая по 3 июня", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2021 года проходил в Москве.