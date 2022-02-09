Федотов будет защищать ворота сборной России по хоккею в стартовом матче на Олимпиаде

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Вратарь московского ЦСКА Иван Федотов будет защищать ворота сборной России в стартовом матче олимпийского хоккейного турнира со швейцарцами. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Встреча пройдет в среду и начнется в 11:40 мск.

В первой пятерке сборной России сыграют защитники Александр Никишин, Никита Нестеров; нападающие Никита Гусев, Вадим Шипачев, Михаил Григоренко. Вторую пятерку составят защитники Егор Яковлев, Александр Елесин; нападающие Станислав Галиев, Кирилл Семенов, Арсений Грицюк. В третьей пятерке сыграют защитники Сергей Телегин, Вячеслав Войнов; нападающие Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Дмитрий Воронков. Четвертую пятерку составят защитник Дамир Шарипзянов; нападающие Владимир Ткачев, Сергей Андронов, Андрей Чибисов и Артур Каюмов.

Запасным вратарем будет Александр Самонов. В заявку на игру не попали вратарь Тимур Билялов, защитник Артем Минулин и нападающий Сергей Плотников.

Сборные России и Швейцарии выступают в группе В с командами Дании и Чехии. В четвертьфинал олимпийского турнира выйдут победители трех групп, а также лучшая сборная из числа занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/4 финала.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом. В Пхёнчхане российские хоккеисты в финале обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме.