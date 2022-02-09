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Олимпиада-2022 в Пекине
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Джекобеллис принесла первую золотую медаль сборной США в Пекине, победив в сноуборд-кроссе

Серебро на счету француженки Хлои Треспёш, бронза у канадки Мериеты Один
Линдси Джекобеллис Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Линдси Джекобеллис
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Американская спортсменка Линдси Джекобеллис завоевала золотую медаль в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх.
Джекобеллис в финальном заезде пришла к финишу первой. Второе место заняла француженка Хлоя Треспёш, третье - канадка Мериета Один.

Россиянка Александра Паршина завершила выступление в олимпийском турнире в четвертьфинале, Кристина Пауль, Мария Васильцова и Екатерина Локтева-Загорская - на стадии 1/8 финала. Олимпийская чемпионка 2018 года Микела Мойоли не прошла в финальный заезд, уступив в полуфинале. В малом финале она не смогла доехать до финиша, неудачно приземлившись во время прохождения трассы.

Джекобеллис 36 лет, ранее она становилась серебряным призером Олимпийских игр в сноуборд-кроссе в 2006 году. Также она шесть раз побеждала на чемпионатах мира. Для сборной США эта золотая медаль стала первой на текущих Олимпийских играх, также в активе американцев пять серебряных и одна бронзовая награда.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия4149
2Швеция4127
3Нидерланды3317
4Китай3205
4Германия3205
6Австрия2428
7Италия2417
8Россия23510
9Словения2125
10США1517
11Франция1506
12Канада1157
13Япония1124
14Швейцария1034
15Австралия1012
16Новая Зеландия1001
16Чехия1001
16Словакия1001
19Белоруссия0101
20Венгрия0022
21Финляндия0011
21Польша0011
21Южная Корея0011

 

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