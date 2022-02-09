Джекобеллис принесла первую золотую медаль сборной США в Пекине, победив в сноуборд-кроссе

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Американская спортсменка Линдси Джекобеллис завоевала золотую медаль в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх.

Джекобеллис в финальном заезде пришла к финишу первой. Второе место заняла француженка Хлоя Треспёш, третье - канадка Мериета Один.

Россиянка Александра Паршина завершила выступление в олимпийском турнире в четвертьфинале, Кристина Пауль, Мария Васильцова и Екатерина Локтева-Загорская - на стадии 1/8 финала. Олимпийская чемпионка 2018 года Микела Мойоли не прошла в финальный заезд, уступив в полуфинале. В малом финале она не смогла доехать до финиша, неудачно приземлившись во время прохождения трассы.

Джекобеллис 36 лет, ранее она становилась серебряным призером Олимпийских игр в сноуборд-кроссе в 2006 году. Также она шесть раз побеждала на чемпионатах мира. Для сборной США эта золотая медаль стала первой на текущих Олимпийских играх, также в активе американцев пять серебряных и одна бронзовая награда.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.