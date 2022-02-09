Джекобеллис принесла первую золотую медаль сборной США в Пекине, победив в сноуборд-кроссе

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Американская спортсменка Линдси Джекобеллис завоевала золотую медаль в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх.
Джекобеллис в финальном заезде пришла к финишу первой. Второе место заняла француженка Хлоя Треспёш, третье - канадка Мериета Один.
Россиянка Александра Паршина завершила выступление в олимпийском турнире в четвертьфинале, Кристина Пауль, Мария Васильцова и Екатерина Локтева-Загорская - на стадии 1/8 финала. Олимпийская чемпионка 2018 года Микела Мойоли не прошла в финальный заезд, уступив в полуфинале. В малом финале она не смогла доехать до финиша, неудачно приземлившись во время прохождения трассы.
Джекобеллис 36 лет, ранее она становилась серебряным призером Олимпийских игр в сноуборд-кроссе в 2006 году. Также она шесть раз побеждала на чемпионатах мира. Для сборной США эта золотая медаль стала первой на текущих Олимпийских играх, также в активе американцев пять серебряных и одна бронзовая награда.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|4
|1
|4
|9
|2
|Швеция
|4
|1
|2
|7
|3
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|4
|Китай
|3
|2
|0
|5
|4
|Германия
|3
|2
|0
|5
|6
|Австрия
|2
|4
|2
|8
|7
|Италия
|2
|4
|1
|7
|8
|Россия
|2
|3
|5
|10
|9
|Словения
|2
|1
|2
|5
|10
|США
|1
|5
|1
|7
|11
|Франция
|1
|5
|0
|6
|12
|Канада
|1
|1
|5
|7
|13
|Япония
|1
|1
|2
|4
|14
|Швейцария
|1
|0
|3
|4
|15
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|16
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|16
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|16
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|19
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|20
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|21
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|21
|Польша
|0
|0
|1
|1
|21
|Южная Корея
|0
|0
|1
|1