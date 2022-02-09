Москвина объяснила, почему фигуристы Мишина и Галлямов пропустили тренировку на Олимпиаде

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов в среду пропустили тренировку на Олимпийских играх в Пекине в связи с запланированными выходными. Об этом ТАСС рассказала тренер спортсменов Тамара Москвина.

Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, в которой в том числе должны были участвовать Мишина и Галлямов. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян. По мнению портала, положительный результат допинг-теста мог быть зафиксирован перед Олимпиадой.

"У Галлямова два дня выходных после крупных соревнований, обычно мы три даем. Поэтому и не были на тренировке", - сказала Москвина.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали, помимо Мишиной и Галлямова, завоевали Камила Валиева, Марк Кондратюк, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.