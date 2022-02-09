{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Сноубордистка Паршина планирует готовиться к выступлению на Олимпиаде 2026 года

В среду россиянка завершила соревнования на Олимпиаде в Пекине в сноуборд-кроссе на стадии четвертьфинала

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Российская спортсменка Александра Паршина, выступившая в среду в соревнованиях по сноуборд-кроссу на Олимпийских играх, планирует готовиться к Олимпиаде 2026 года в Италии. Об этом она сообщила журналистам.

Паршина стала единственной российской спортсменкой, которая смогла выйти в четвертьфинал женского турнира по сноуборд-кроссу. Кристина Пауль, Мария Васильцова и Екатерина Локтева-Загорская завершили свои выступления на стадии 1/8 финала. В четвертьфинале Паршина пришла к финишу четвертой.

"Да, я планирую готовиться к Олимпиаде [2026 года]", - сказала Паршина.

По ее словам, после выступления на первых в ее карьере олимпийских соревнованиях ее эмоции зашкаливают. "Немного я недовольна тем, что не смогла пройти дальше, но, с другой стороны, это хорошее начало. Трасса сложная, рабочая. Она была для меня нестрашная, но были моменты, где нужно было подумать и постараться", - добавила спортсменка.

Паршиной 26 лет, она является победителем и призером этапов Кубка России по сноуборду и чемпионата России по сноуборд-кроссу.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Паралимпиада-2022 в Пекине
ПКР и фонд "Параспорт" выделят гранты атлетам до 20 лет, которые станут 4-5-ми на Играх
Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта
Читать полностью