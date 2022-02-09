Лыжник Дементьев заявил о намерении пробежать две гонки по 50 км на Югорском марафоне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Евгений Дементьев заявился на гонку на 50 км классическим стилем и забег на аналогичную дистанцию свободным стилем, которые пройдут 8 и 9 апреля 2022 года на международном Югорском лыжном марафоне в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом он рассказал в эфире телеканала "Югра".

Дементьев является победителем Югорского лыжного марафона 2019 года.

"В этом году цели те же самые, только хочу в этот раз пробежать два марафона", - сказал Дементьев.

По данным организаторов, к настоящему времени на Югорский лыжный марафон заявилось более 1 тыс. участников. Впервые за историю марафона он пройдет на протяжении двух дней. В его программу включена гонка на 50 км классическим стилем, которая состоится 8 апреля, забеги на 5 км, 25 км и 50 км свободным стилем запланированы на 9 апреля.

Планируется, что мероприятие пройдет без каких-либо ограничений для зрителей. Для участия в забеге достаточно сертификата о прохождении полного курса вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста, оформленный не позднее чем за 48 часов до получения стартового номера. При этом из-за эпидемиологических требований не будут допущены до забегов граждане старше 65 лет, на дистанцию 50 км допускаются только участники от 18 лет и старше, на дистанцию 25 км - от 15 лет и старше.

В 2021 году в Югорском лыжном марафоне приняли участие более 3,2 тыс. человек, что является рекордом за все время проведения данных соревнований. Марафон прошел 10 апреля, победителем на дистанции 50 км свободным стилем стал двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов. Марафон проводится с 2013 года, организаторами гонки выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, АУ "Юграмегаспорт", Федерация лыжных гонок Югры, банк "Открытие".