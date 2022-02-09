Реконструкцию построенного в XIX веке в Туле велотрека завершат к декабрю 2022 года

ТУЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Тульской области планируют к 1 декабря 2022 года завершить реконструкцию велотрека в Туле, возведенного в 1896 году. На строительные работы и закупку оборудования суммарно направлено 410 млн рублей, сообщил журналистам министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

"У нас были серьезные трудности и проблемы по реконструкции тульского велотрека в прошлом году, но сейчас все проблемы преодолены, с декабря зашел новый подрядчик, который вошел в график, - сказал Яковлев. - От задачи, которая ставилась губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым, к 1 декабря 2022 года реконструкцию велотрека завершить мы не отступаем".

Он отметил, что суммарно, в том числе из федерального бюджета, на реконструкцию велотрека выделено 410 млн рублей. Из них 356 млн рублей направлены на строительно-монтажные работы, остальная часть суммы - на закупку оборудования.

В январе 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому объем финансирования на реконструкцию тульского велотрека увеличили до 130,5 млн рублей. Федеральные средства помогут продолжить второй этап реконструкции - обновить восточную трибуну. После окончания работ она станет двухэтажной, на первом этаже разместятся велокабины, тренажерные залы и веломастерская, на втором расположится гостиница для спортсменов на 60 мест. Также обустроят трибуны на 350 мест, по периметру трекового полотна появится специальный козырек, который позволит увеличить период тренировок на два-три месяца.

Тульский велотрек был построен в 1896 году и является одним из старейших спортивных сооружений страны. Трек имеет бетонное покрытие, реконструкция проводилась в 1910, 1939, 1953 и 2010 годах. Общая площадь здания велотрека составляет более 9,6 тыс. кв. метров, длина полотна - около 333 м, ширина - 10 м. Федерация велосипедного спорта России использует его для проведения всероссийских и международных соревнований.