Чемпионат России по самбо пройдет с 24 февраля по 1 марта в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Верхняя Пышма (Свердловская область) примет чемпионат России по самбо с 24 февраля по 1 марта 2022 года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в среду.

"Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении в Свердловской области чемпионата России по самбо. Турнир пройдет с 24 февраля по 1 марта в Верхней Пышме", - говорится в сообщении.

Турнир состоится во Дворце спорта Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Победители чемпионата получат право выступить в ноябре на чемпионате мира в Ашхабаде, серебряные призеры - в конце мая на чемпионате Европы в Верхней Пышме.

От Свердловской области в соревнованиях примут участие более 80 человек. Спортсмены уже тренируются на базе под Сысертью.