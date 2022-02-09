Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам из-за критики после победы Большунова

ТАСС, 9 февраля. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ после публикации материала о победе Александра Большунова на Олимпийских играх в Пекине, в котором говорилось о якобы неправомерном пребывании российских спортсменов на данных соревнованиях. Комментарий Вяльбе приводит газета "Спорт-Экспресс".

Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне 6 февраля, вторым в этой гонке стал еще один представитель сборной России Денис Спицов. Лучшим из команды Норвегии стал Ханс Холунн, занявший четвертое место. После гонки журналист норвежского издания NRK Ян Петтер Сальтведт написал, что лыжника Большунова и других российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде.

"Я объявила бойкот норвежским СМИ. После спринта подходили ко мне, я им все сказала, не буду больше общаться. Это нарушение всех мыслимых или немыслимых [норм]. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их [норвежских] спортсменов, которых было немало", - сказала Вяльбе.

Также Вяльбе заявила, что данную ситуацию могут исправить только публичные извинения со стороны норвежских СМИ. "Пускай извиняются прилюдно. Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу", - заключила она.

Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством. Согласно данному решению российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также им запрещено использование национального гимна, национальных эмблем и символов.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Соревновательная программа по лыжным гонкам продолжится женской гонкой классическим стилем 10 февраля, старт запланирован на 10:00 мск.