В Госдуме призвали норвежских журналистов извиниться перед российскими спортсменами

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Норвежские журналисты должны извиниться перед российскими спортсменами за оскорбительные публикации. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

После лыжной гонки в дисциплине "скиатлон" на Олимпиаде, победу в которой одержал российский лыжник Александр Большунов, журналист норвежского издания NRK Ян Петтер Сальтведт написал, что Большунова и других российских спортсменов не должно быть на Олимпийских играх в Пекине. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе позднее объявила бойкот норвежским журналистам.

"Норвежским СМИ нужно извиниться перед нашей командой за подобные изъяснения, - сказал Свищев. - Мы же не повторяем каждый день про случаи дисквалификации их спортсменов, хотя нам есть, что вспомнить. К тому же, некоторые препараты от астмы не пустили в Китай, в связи с чем многие норвежцы явно недовольны. Я полностью поддерживаю Елену Вяльбе в том, что никому не позволено голословно обвинять нас и указывать, кто должен быть на Играх, а кто - нет".

"Пора бы уже некоторым прекратить истерию, последить за собственными выступлениями. Которые, кстати, далеко не идеальны - норвежцам нужно уметь проигрывать", - добавил Свищев.

Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством. Согласно данному решению российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также им запрещено использование национального гимна, национальных эмблем и символов.