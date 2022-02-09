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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков: самое красивое в матче российских хоккеистов со швейцарцами - счет на табло

Российская команда в среду победила швейцарцев в первом матче на Олимпиаде
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал отличным хоккейный матч Россия - Швейцария и отметил, что самым красивым стал счет на табло.

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"Отличная игра. Самое красивое сегодня было - счет на табло. Штанги, конечно, за нас сегодня были", - сказал Поздняков ТАСС.

Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Швейцарии в первом матче олимпийского турнира в Пекине. Заброшенной шайбой отметился Антон Слепышев.

В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с датчанами.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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