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Олимпиада-2022 в Пекине

Яковлев: российские хоккеисты допустили много ненужных удалений в первом матче Олимпиады

В среду сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Швейцарии

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею допустили много необоснованных удалений в стартовом матче предварительного этапа олимпийского турнира с командой Швейцарии. Такое мнение журналистам высказал защитник российской сборной Егор Яковлев.

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Встреча завершилась победой сборной России со счетом 1:0. Российские хоккеисты по ходу встречи получили 14 штрафных минут.

"Много ненужных удалений было, но это эмоции. Отработали меньшинство, вратарь нас выручил. После такого перерыва сыграли для такого времени хорошо", - отметил Яковлев.

В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с датчанами.

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