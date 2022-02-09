Яковлев: российские хоккеисты допустили много ненужных удалений в первом матче Олимпиады

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею допустили много необоснованных удалений в стартовом матче предварительного этапа олимпийского турнира с командой Швейцарии. Такое мнение журналистам высказал защитник российской сборной Егор Яковлев.

Встреча завершилась победой сборной России со счетом 1:0. Российские хоккеисты по ходу встречи получили 14 штрафных минут.

"Много ненужных удалений было, но это эмоции. Отработали меньшинство, вратарь нас выручил. После такого перерыва сыграли для такого времени хорошо", - отметил Яковлев.

В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с датчанами.