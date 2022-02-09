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Универсиада-2023 в Екатеринбурге

УрФУ и дирекция Универсиады-2023 запустили проект по подготовке фотографов

Универсиада пройдет с 8 по 19 августа 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Уральский федеральный университет и дирекция Всемирных студенческих игр FISU 2023 запустили проект для студентов по подготовке фотографов к Играм 2023 года и другим крупным спортивным событиям в Екатеринбурге. Пять лучших участников проекта получат аккредитацию фотографа на Универсиаду-2023, сообщили в пресс-службе УрФУ.

"Всемирные студенческие игры FISU 2023 совместно с Уральским федеральным университетом приглашают студентов прикоснуться к миру профессиональной спортивной фотографии и стать участниками проекта "Молодой фоторепортер". Основной задачей проекта является подготовка молодых екатеринбургских фоторепортеров для профессионального освещения крупных спортивных событий, которые пройдут в столице Урала в ближайшие несколько лет. <…> Пятеро лучших будут аккредитованы в качестве фотографов на Всемирные студенческие игры FISU", - говорится в сообщении.

В вузе уточняют, что в программе смогут принять участие студенты профильного и смежных направлений, обучающиеся в УрФУ, увлекающиеся фотосъемкой и имеющие соответствующие опыт и навыки. Чтобы стать участником, кандидаты должны предоставить на рассмотрение комиссии УрФУ портфолио со своими лучшими работами и написать мотивационное письмо. Подать заявку можно с 9 февраля по 3 марта 2022 года.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.

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Универсиада-2023 в Екатеринбурге
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