Борис Михайлов остался доволен игрой российских хоккеистов в первом матче на Олимпиаде

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игра сборной России по хоккею в первом матче олимпийского турнира против команды Швейцарии оставила приятное впечатление. Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР, член правления Федерации хоккея России (ФХР) Борис Михайлов.

Сборная России в среду в стартовом матче хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине обыграла команду Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 1:0, автором победной шайбы стал Антон Слепышев.

"Мне игра сборной понравилась, особенно понравился счет на табло, - сказал Михайлов. - Забросили мало шайб? Швейцария в Европе входит в четверку сильнейших команд, да и вообще - слабых противников на Олимпиаде нет".

"Работу тренерского штаба можно оценить на твердую четверочку, а может и пятерочку. Раз выиграла команда, работа хорошая. Все нормально, мне понравилось", - добавил собеседник агентства.

По мнению члена правления ФХР, давление со стороны сборной Швейцарии в концовке матча было ожидаемым. "В самой концовке они сняли вратаря и их было шестеро, а до этого [давление] - это естественный процесс. Наши не хотели пропустить и играли больше от обороны. Если обратили внимание, звено Антона Слепышева секунд 30 держало шайбу, по бортам возило, убивало время", - добавил он.

Сборные России и Швейцарии выступают в группе В с командами Чехии и Дании. Российские хоккеисты набрали три очка, швейцарцы - 0. Встреча между чехами и датчанами пройдет в среду и начнется в 16:00 мск. В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с датчанами, а швейцарцы встретятся с чехами.