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Олимпиада-2022 в Пекине

Ларионов: победа над швейцарцами является удачным результатом для российских хоккеистов

В среду российская команда победила сборную Швейцарии со счетом 1:0

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Победа сборной России по хоккею над командой Швейцарии в первом матче группового турнира на Олимпийских играх в Пекине является удачным результатом, несмотря на невыразительную игру. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов.

Встреча сборных России и Швейцарии прошла в среду и завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды.

"Я считаю, победа - всегда удачный результат, - сказал Ларионов. - Моменты останутся в прошлом, но останется результат. Первый матч в турнире - самый сложный, входили в него без всякой игровой практики, был серьезный соперник. На Олимпиаде нет слабых соперников, здесь нельзя недооценивать ни одну команду, они все играют в хороший хоккей".

В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с датчанами. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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