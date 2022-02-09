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Олимпиада-2022 в Пекине

Лыжника Терентьева наградили бронзовой медалью Олимпиады

Россиянин стал третьим в спринтерской гонке свободным стилем, прошедшей во вторник
Александр Терентьев Сергей Бобылев/ТАСC
Описание
Александр Терентьев
© Сергей Бобылев/ТАСC

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Терентьев награжден бронзовой медалью Олимпийских игр в Пекине по итогам спринтерской гонки свободным стилем, которая прошла во вторник. Награда была вручена россиянину в ходе медальной церемонии на объекте "Медал плаза".

Терентьев преодолел дистанцию 1,5 км за 2 минуты 59,37 секунды. Золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо (2.58,06). Серебряным призером стал итальянец Федерико Пеллегрино (2.58,32)

Терентьеву 22 года, он представляет ЦСКА. В Пекине он завоевал первую олимпийскую медаль в карьере. Россиянин является победителем этапа Кубка мира и двукратным чемпионом Универсиады 2019 года.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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