Лыжника Терентьева наградили бронзовой медалью Олимпиады

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 9 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Терентьев награжден бронзовой медалью Олимпийских игр в Пекине по итогам спринтерской гонки свободным стилем, которая прошла во вторник. Награда была вручена россиянину в ходе медальной церемонии на объекте "Медал плаза".

Терентьев преодолел дистанцию 1,5 км за 2 минуты 59,37 секунды. Золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо (2.58,06). Серебряным призером стал итальянец Федерико Пеллегрино (2.58,32)

Терентьеву 22 года, он представляет ЦСКА. В Пекине он завоевал первую олимпийскую медаль в карьере. Россиянин является победителем этапа Кубка мира и двукратным чемпионом Универсиады 2019 года.