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Олимпиада-2022 в Пекине

Шорт-трекистка Просвирнова не смогла пройти квалификацию на дистанции 1 000 м на Олимпиаде

Россиянку дисквалифицировали за нарушение правил
Софья Просвирнова Антон Новодережкин/ТАСC
Описание
Софья Просвирнова
© Антон Новодережкин/ТАСC

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова не сумела выйти в четвертьфинал на дистанции 1 000 м на Олимпийских играх в Пекине, упав по ходу прохождения трека.

Россиянка упала вместе с представительницей Казахстана Ольгой Тихоновой. Позже после просмотра столкновения судьями на видеоповторе, россиянку дисквалифицировали за нарушение правил. Первой в забеге стала итальянка Арианна Фонтана, показавшая результат 1 минута 30,066 секунды.

Просвирновой 24 года, она представляет общество ЦСКА. Россиянка является пятикратной чемпионкой Европы, двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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