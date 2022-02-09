Шорт-трекистка Просвирнова не смогла пройти квалификацию на дистанции 1 000 м на Олимпиаде

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова не сумела выйти в четвертьфинал на дистанции 1 000 м на Олимпийских играх в Пекине, упав по ходу прохождения трека.

Россиянка упала вместе с представительницей Казахстана Ольгой Тихоновой. Позже после просмотра столкновения судьями на видеоповторе, россиянку дисквалифицировали за нарушение правил. Первой в забеге стала итальянка Арианна Фонтана, показавшая результат 1 минута 30,066 секунды.

Просвирновой 24 года, она представляет общество ЦСКА. Россиянка является пятикратной чемпионкой Европы, двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.