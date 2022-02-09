Тренер швейцарцев считает, что у хоккеистов были проблемы с атакой в матче с россиянами

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швейцарии на старте матча олимпийского турнира с российской командой испытывали проблемы с атакующим напором, что было ожидаемо, учитывая долгое время без игр. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер.

В среду россияне обыграли команду Швейцарии со счетом 1:0 в первом матче олимпийского турнира в Пекине.

"Мы знали, что будет тяжело, будет быстрая игра. В первом периоде испытывали проблему с напором. Во втором периоде стали больше давить, прессинговали российскую команду. Нам понравилась игра, отношение хоккеистов. Это была первая игра для нас и для российской команды за долгое время", - сказал Фишер.

"Конечно, жаль, что проиграли. Россия забила на один гол больше, но у нас были шансы. В последние минуты мы не попали по пустым воротам. Россия, конечно, сильная команда. Мы пропустили один гол, но надо было забивать", - добавил он.

Хоккеист сборной России Антон Слепышев, отметившийся заброшенной шайбой на 20-й минуте встречи, во втором периоде ударил головой в голову игрока швейцарской команды, за что получил двойной малый штраф (2+2 минуты). "Удар в голову - это то, чего не должно быть в игре. Я не видел сам момент, если он правда так сделал, то это действительно было минимум четыре минуты", - прокомментировал Фишер удаление российского игрока.

В следующем матче олимпийского турнира сборная России 11 февраля сыграет с датчанами.