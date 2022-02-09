Жамнов: сборной России на Олимпиаде был необходим такой матч, как со швейцарцами

ПЕКИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российским хоккеистам был необходим на Олимпиаде такой матч, как с командой Швейцарии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

Россияне обыграли в стартовой игре Олимпийских игр швейцарцев со счетом 1:0.

"Важен не то чтобы "сухарь", а победа. Нужно, чтобы ребята окунулись в эту кухню - что это такое Олимпийские игры, на которых они ни разу не были. Все будут прибавлять. Этот матч нам всем, даже тренерскому штабу, был необходим", - сказал Жамнов.

Главный тренер рассказал о слабых местах в игре команды. "Не сработала атака, как мы хотели, были небольшие провалы в средней зоне во втором периоде - середине третьего. Хотелось, чтобы в концовке наши игроки акцентировали внимание на бросок, а не на поиск лишнего паса", - отметил Жамнов.

В следующем матче олимпийского турнира сборная России 11 февраля сыграет с датчанами.