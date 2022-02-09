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Олимпиада-2022 в Пекине

Жамнов: сборная России по хоккею старается делать все для избежания допинговых скандалов

В среду россияне победили команду Швейцарии со счетом 1:0
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею в своей работе делает все, чтобы избежать допинговых скандалов. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян. По мнению издания, положительный результат допинг-теста мог быть зафиксирован перед Олимпиадой.

"Узнал об этом прямо перед матчем. Полностью не могу ответить на этот вопрос, тяжело комментировать. Нас проверяли на допинг, приезжали в Новогорск. Мы стараемся, чтобы у нас ничего не было", - сказал Жамнов.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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