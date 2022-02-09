Жамнов: сборная России по хоккею старается делать все для избежания допинговых скандалов

ПЕКИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по хоккею в своей работе делает все, чтобы избежать допинговых скандалов. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Алексей Жамнов.

Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян. По мнению издания, положительный результат допинг-теста мог быть зафиксирован перед Олимпиадой.

"Узнал об этом прямо перед матчем. Полностью не могу ответить на этот вопрос, тяжело комментировать. Нас проверяли на допинг, приезжали в Новогорск. Мы стараемся, чтобы у нас ничего не было", - сказал Жамнов.