Федотов: российские хоккеисты оказались удачливее швейцарцев в первом матче на Олимпиаде

ПЕКИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной России оказались немного удачливее швейцарцев в первой игре олимпийского турнира в Пекине - шайба часто попадала в каркас ворот российской команды. Об этом журналистам рассказал вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов.

Россияне обыграли в стартовой игре Олимпийских игр швейцарцев со счетом 1:0.

"Я повторюсь, каркас ворот является самым лучшим другом вратаря, а перекладина - лучшая подруга. Соперник был интенсивный, напористый, здорово действовал, все хорошо бросают, поэтому не надо было давать им пространства на льду, стоило плотнее играть. Сегодня мы оказались удачливыми, много было штанг, удача сыграла в нашу пользу", - сказал Федотов.

"Все понимали, что это первый матч, поэтому надо было входить через интенсивность, работу и моральные качества. В первом периоде присматривались, со второго уже получали удовольствие. Что касается своей "сухой" игры, то я просто играл, получал удовольствие. Понимал, что надо было играть в свою игру, а остальное - нюансы", - добавил он.

В следующем матче олимпийского турнира сборная России 11 февраля сыграет с датчанами.