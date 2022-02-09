Российские шорт-трекистки не пробились в финал эстафеты на дистанции 3 000 м на Олимпиаде

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Российские шорт-трекистки Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Елена Серегина и Анна Вострикова заняли третье место в полуфинале эстафеты на дистанции 3 000 м на Олимпийских играх в Пекине и не смогли выйти в финал.

Первой во втором полуфинальном забеге стала команда Канады, показав результат 4 минуты 5,893 секунды. Второй стала команда Южной Кореи (4.05,904). В первом полуфинале первые два места заняли команды Нидерландов и Китая.

Финал эстафеты на дистанции 3 000 м состоится 13 февраля.