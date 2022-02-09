{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Российские шорт-трекистки не пробились в финал эстафеты на дистанции 3 000 м на Олимпиаде

Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Елена Серегина и Анна Вострикова стали третьими в полуфинале эстафеты
Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Российские шорт-трекистки Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Елена Серегина и Анна Вострикова заняли третье место в полуфинале эстафеты на дистанции 3 000 м на Олимпийских играх в Пекине и не смогли выйти в финал.

Первой во втором полуфинальном забеге стала команда Канады, показав результат 4 минуты 5,893 секунды. Второй стала команда Южной Кореи (4.05,904). В первом полуфинале первые два места заняли команды Нидерландов и Китая.

Финал эстафеты на дистанции 3 000 м состоится 13 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Кравцов считает, что медаль Елистратова добавит сил и оптимизма команде перед эстафетами
В среду россиянин завоевал бронзу на дистанции 1 500 м на Олимпиаде в Пекине
Читать полностью