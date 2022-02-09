Волейболисты новосибирского "Локомотива" потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 9 февраля. Новосибирский волейбольный клуб "Локомотив" на своей площадке проиграл итальянскому "Кучине-Лубе" в матче группового этапа Лиги чемпионов и лишился шансов на попадание в плей-офф.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (21:25, 25:23, 25:22, 25:20) в пользу итальянской команды. Первая встреча между командами завершилась победой итальянцев 3-0 (25:17, 25:20, 25:15).

После поражения "Локомотив" потерял шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, в активе команды одна победа в четырех матчах и третье место в турнирной таблице группы С. Лидирует в группе "Кучине-Лубе" с пятью победами в пяти встречах, второе место занимает польская ЗАКСА (3 победы, 4 игры), замыкает квартет словенский "Марибор" (0; 5).

В четвертьфинал турнира выходят команды, занявшие первые места в своих группах, а также три лучших клуба, которые станут вторыми.

"Локомотив" занимает второе место в текущем сезоне чемпионата России по волейболу, одержав 13 побед в 14 встречах. Следующий матч клуб проведет в Лиге чемпионов в гостях против клуба ЗАКС 12 февраля. В чемпионате России "Локомотив" сыграет с петербургским "Зенитом" в гостях 20 февраля.