Шорт-трекист Елистратов рассказал, что перед Олимпиадой работал с психологом

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов перед выступлением на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине работал с психологом. Об этом спортсмен рассказал в разговоре с журналистами.

В среду Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр на дистанции 1 500 метров. Он финишировал с результатом 2 минуты 9,267 секунды. Обладателем золотой награды стал Хван Дэ Хон из Южной Кореи, показавший время 2 минуты 9,219 секунды. Серебро завоевал канадец Стивен Дюбуа (2.09,254).

"Мне хочется попробовать замахнуться на пятый цикл, но я так далеко не смотрю. Впереди еще чемпионат мира в Монреале, не расслабляюсь", - сказал Елистратов.

"Я работаю с психологом, - отметил бронзовый призер Игр-2022. - Она достаточно известный человек, я ее пока называть не буду. Она мне помогла, психологическая поддержка очень важна. Иногда спортсмен [психологически] ломается в первый день, а бежать еще много и много".

"Жена предсказывала серебро"

Шорт-трекист рассказал о том, на медаль какого достоинства настраивался. "Супруга мне сказала - серебро будет. Позвонил ей - ну чуть-чуть не хватило. Она сказала, считай, что серебро. Я сам максималист, мне хочется золота. Я вижу, как растет мой сын, вся моя семья. То, что заслужил, что заработал - вот, сегодня получилось. Значит бронза - это мое", - сказал Елистратов.

Россиянин подчеркнул, что между золотом и бронзой большая разница. "Хочется повторить это. Но я безумно счастлив", - резюмировал он.

Елистратову 31 год, он представляет спортивное общество "Динамо". Завоеванная бронза является третьей олимпийской медалью в его карьере, ранее он становился третьим на Олимпиаде-2018 на дистанции 1 500 м и первым в эстафете на Играх в Сочи. Также на его счету одна победа на чемпионате мира и 14 - на чемпионатах Европы.