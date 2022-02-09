Сборная России вышла на первое место зачета Олимпиады по общему количеству наград

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Бронзовая награда шорт-трекиста Семена Елистратова позволила российской команде подняться на первое место медального зачета Олимпийских игр в Пекине по общему количеству наград.

В среду Елистратов стал третьим в забеге на дистанции 1 500 метров, завоевав свою третью олимпийскую медаль в карьере.

По общему количеству наград на Играх в Пекине российская команда занимает первое место, на счету российских спортсменов 11 наград (две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей). Вторыми идут норвежцы (4-2-4), третьими - австрийцы (2-4-4).

В четверг будет разыграно шесть комплектов наград. Игры завершатся 20 февраля.