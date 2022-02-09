Сборная России вышла на первое место зачета Олимпиады по общему количеству наград

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Бронзовая награда шорт-трекиста Семена Елистратова позволила российской команде подняться на первое место медального зачета Олимпийских игр в Пекине по общему количеству наград.
В среду Елистратов стал третьим в забеге на дистанции 1 500 метров, завоевав свою третью олимпийскую медаль в карьере.
По общему количеству наград на Играх в Пекине российская команда занимает первое место, на счету российских спортсменов 11 наград (две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей). Вторыми идут норвежцы (4-2-4), третьими - австрийцы (2-4-4).
В четверг будет разыграно шесть комплектов наград. Игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Германия
|5
|3
|0
|8
|2
|Норвегия
|4
|2
|4
|10
|3
|Швеция
|4
|1
|2
|7
|4
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|5
|Китай
|3
|2
|0
|5
|6
|Австрия
|2
|4
|4
|10
|7
|Италия
|2
|4
|1
|7
|8
|Россия
|2
|3
|6
|11
|9
|Словения
|2
|1
|2
|5
|10
|США
|1
|5
|1
|7
|11
|Франция
|1
|5
|0
|6
|12
|Канада
|1
|2
|5
|8
|13
|Япония
|1
|1
|2
|4
|14
|Швейцария
|1
|0
|3
|4
|15
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|15
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|17
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|17
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|17
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|20
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|22
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|22
|Польша
|0
|0
|1
|1