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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России вышла на первое место зачета Олимпиады по общему количеству наград

В среду шорт-трекист Семен Елистратов принес российской команде бронзовую медаль, став третьим в забеге на дистанции 1 500 м
© Сергей Бобылев/ТАСC

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Бронзовая награда шорт-трекиста Семена Елистратова позволила российской команде подняться на первое место медального зачета Олимпийских игр в Пекине по общему количеству наград.

В среду Елистратов стал третьим в забеге на дистанции 1 500 метров, завоевав свою третью олимпийскую медаль в карьере.

По общему количеству наград на Играх в Пекине российская команда занимает первое место, на счету российских спортсменов 11 наград (две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей). Вторыми идут норвежцы (4-2-4), третьими - австрийцы (2-4-4).

В четверг будет разыграно шесть комплектов наград. Игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия5308
2Норвегия42410
3Швеция4127
4Нидерланды3317
5Китай3205
6Австрия24410
7Италия2417
8Россия23611
9Словения2125
10США1517
11Франция1506
12Канада1258
13Япония1124
14Швейцария1034
15Южная Корея1012
15Австралия1012
17Новая Зеландия1001
17Чехия1001
17Словакия1001
20Белоруссия0101
21Венгрия0022
22Финляндия0011
22Польша0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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