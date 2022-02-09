Саночники Денисьев и Антонов не надеялись стать призерами Игр из-за отставания в технике

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов, занявшие в среду восьмое место в олимпийских состязаниях экипажей саней-двоек, изначально не верили в то, что сумеют завоевать в Пекине медали из-за значительного технического превосходства основных зарубежных соперников. Об этом спортсмены сообщили ТАСС.

Олимпийскими чемпионами в заездах двоек стали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, второе место заняли их соотечественники Тони Эггерт и Саша Бенеккен, третье - австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер. Еще один российский экипаж в составе Андрея Богданова и Юрия Прохорова занял десятое место.

"Перед этой Олимпиадой мы ставили перед собой задачу максимум сделать на старте и максимум выжать на трассе в плане прохождения по ровным траекториям с минимумом ошибок, - сказал Антонов. - Эту задачу мы выполнили, но отрывы от лидеров все равно большие, сами можете это увидеть. Поэтому на медаль мы здесь и не надеялись. В техническом плане провал большой, надо что-то искать"

"Трасса очень специфическая, и геометрия наших саней не подходит к ней. Когда были здесь в ноябре на тестовых тренировках, не сумели найти, за счет чего у соперников такая скорость", - добавил Денисьев.

Олимпийские соревнования по санному спорту завершатся 10 февраля эстафетной гонкой.