Российские керлингисты уступили сборной США в первом матче олимпийского турнира

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России со счетом 5:6 уступила американцам в первом матче мужского олимпийского турнира по керлингу. Соревнования проходят в Пекине.

Сборную Россию на Олимпийских играх представляют Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

В следующем матче россияне встретятся со сборной Китая. Встреча пройдет 10 февраля и начнется в 9:05 мск.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Финальная игра пройдет 19 февраля, днем ранее состоится матч за третье место.