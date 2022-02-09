{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Российские керлингисты уступили сборной США в первом матче олимпийского турнира

Американцы победили со счетом 6:5

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России со счетом 5:6 уступила американцам в первом матче мужского олимпийского турнира по керлингу. Соревнования проходят в Пекине.

Сборную Россию на Олимпийских играх представляют Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

В следующем матче россияне встретятся со сборной Китая. Встреча пройдет 10 февраля и начнется в 9:05 мск.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Финальная игра пройдет 19 февраля, днем ранее состоится матч за третье место.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
СМИ: перенос церемонии награждения фигуристов на Играх связан с допинг-тестом Валиевой
Церемония должна была пройти во вторник
СМИ: перенос церемонии награждения фигуристов на Играх связан с допинг-тестом Валиевой
Читать полностью