Космонавт Матвеев стал послом чемпионата мира по волейболу 2022 года в России

ТАСС, 9 февраля. Космонавт-испытатель Денис Матвеев стал послом чемпионата мира по волейболу 2022 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

Чемпионат мира пройдет в десяти городах России, гостей турнира будут принимать Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Екатеринбург, Уфа, Ярославль, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.

"Сейчас лучшее время для того, чтобы представить нашего посла Дениса Матвеева, который сейчас как раз готовится к экспедиции на Международную космическую станцию. Хочу сказать ему большое спасибо за то, что он согласился стать послом чемпионата мира. Мы хотим пожелать ему удачи в подготовке и, конечно же, в космической экспедиции", - сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

В настоящее время Денис Матвеев проходит подготовку к экспедиции, которая начнется во второй половине марта. "Космонавты чем-то похожи на волейболистов: мы высоко взлетаем, чтобы добиться успехов. Без полетов не могут себя представить ни волейболисты, ни космонавты, и в этом заключается смысл и цель нашей работы. Желаю нашей сборной высоких полетов и самых высоких результатов на домашнем чемпионате мира по волейболу", - сказал Матвеев.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября.