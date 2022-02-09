СМИ: перенос церемонии награждения фигуристов на Играх связан с допинг-тестом Валиевой

ТАСС, 9 февраля. Причиной переноса церемонии награждения фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стали юридические проблемы с допинг-тестом у российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.

В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. По мнению портала, положительный допинг-тест мог быть зафиксирован перед Олимпиадой - в декабре 2021 года. Издание The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у неназванного фигуриста, не может напрямую влиять на улучшение результатов.

Inside the Games уточняет, что юридические проблемы связаны с возрастом 15-летней россиянки. По правилам Всемирного антидопингового агентства, Валиева является "защищенным лицом", поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной. По информации портала, юридическое разбирательство по делу Валиевой должно быть завершено 10 февраля.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Камила Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.

Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования "Самбо-70" и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.