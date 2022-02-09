Климов: российские керлингисты хотели бы попасть на пьедестал на Олимпиаде

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России по керлингу хотела бы показать хорошую игру и суметь попасть в тройку сильнейших на Олимпиаде в Пекине. Об этом журналистам рассказал российский керлингист Евгений Климов.

Сборная России со счетом 5:6 уступила американцам в первом матче мужского олимпийского турнира по керлингу. При этом российская команда сумела отыграться в заключительном, десятом энде, для выявления победителя потребовался тай-брейк.

"Мы хотим показать хорошую игру и, конечно же, хотим результата. Наверное, все спортсмены хотят попасть на пьедестал. Мы ставим для себя высокие цели и хотим это доказать", - сказал он.

По словам керлингиста, россияне могли обыграть американцев в десятом энде, однако не сумели привезти в "дом" второй камень. Он также отметил, что не считает матч Россия - США особо принципиальным. "Может, когда-то раньше так было, были другие времена. Сейчас это просто две команды, которые борются за лучшую игру, за победу. Американцы - очень веселые ребята", - добавил Климов.

Партнер Климова по сборной Антон Калалб подтвердил, что россияне будут стремиться показать высокий итоговый результат на Олимпиаде. "Мы не бьем себя в грудь, но, естественно, это все под силу. Чемпионат мира показал, что один шаг - и ты уже в тройке. Здесь те же люди, те же команды, тот же лед. Почему нет?" - пояснил он.

На чемпионате мира 2021 года россияне остановились в шаге от медалей, проиграв команде Швейцарии в матче за 3-е место. Сборную Россию на Олимпийских играх представляют Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев. В следующем матче россияне встретятся со сборной Китая 10 февраля.