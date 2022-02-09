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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеистка сборной Швейцарии Рюэди заразилась коронавирусом

12 февраля швейцарская команда сыграет с россиянками в четвертьфинале на Олимпиаде в Пекине

ТАСС, 9 февраля. Тест на коронавирус форварда женской сборной Швейцарии по хоккею Лизы Рюэди дал положительный результат на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба сборной Швейцарии по хоккею.

Спортсменку изолировали от остальной команды. Рюэди сможет вернуться в расположение сборной, если два последующих теста дадут отрицательный результат.

Рюэди 21 год, в матчах группового этапа олимпийского турнира она не отметилась результативными действиями.

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал с пятого места в группе А. Соперником швейцарской команды станет сборная России. Игра запланирована на 12 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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