Хоккеистка сборной Швейцарии Рюэди заразилась коронавирусом

ТАСС, 9 февраля. Тест на коронавирус форварда женской сборной Швейцарии по хоккею Лизы Рюэди дал положительный результат на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба сборной Швейцарии по хоккею.

Спортсменку изолировали от остальной команды. Рюэди сможет вернуться в расположение сборной, если два последующих теста дадут отрицательный результат.

Рюэди 21 год, в матчах группового этапа олимпийского турнира она не отметилась результативными действиями.

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал с пятого места в группе А. Соперником швейцарской команды станет сборная России. Игра запланирована на 12 февраля.