Российский шахматист Есипенко победил француза Бакро на турнире серии Гран-при в Берлине

ТАСС, 9 февраля. Россиянин Андрей Есипенко победил черными фигурами француза Этьена Бакро в матче пятого тура группового этапа турнира серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Берлине.

В другой встрече группы А американец Хикару Накамура победил белыми фигурами россиянина Александра Грищука. В группе В встречи венгра Рихарда Раппорта с россиянином Григорием Опариным и поляка Радослава Войташека с Владимиром Федосеевым завершились вничью. В группе С россиянин Даниил Дубов сыграл вничью с Гуджрати Видитом из Индии, американец Левон Аронян победил черными фигурами немца Винсента Кеймера. В группе D испанец Алексей Широв сыграл вничью с американцем Уэсли Со, американец Леньер Домингес победил черными фигурами представителя Индии Пенталу Харикришну.

Есипенко 19 лет, он является чемпионом мира и Европы среди юниоров (до 16 лет), занимает 27-е место в мировом рейтинге. После пяти туров Есипенко набрал три балла и занимает второе место в группе А. Лидирует Накамура (3,5 балла), третье место занимает Грищук (2), четвертое - Бакро (1,5). В последнем туре Есипенко сыграет с Накамурой.

В турнире на каждом этапе участвуют 16 шахматистов, которые разделены на четыре группы по четыре участника. После шести туров группового этапа победитель каждого квартета выходит в полуфинал.

Гран-при FIDE является первым отборочным турниром к матчу за мировую шахматную корону. Серия Гран-при состоит из трех этапов, которые в 2022 году пройдут в Берлине (первый и третий этап) и Белграде (второй этап). После окончания последнего этапа два лучших шахматиста в общем зачете получат право сыграть на турнире претендентов.

Соревнования в Берлине завершатся 17 февраля. Призовой фонд каждого этапа составляет €150 тыс.