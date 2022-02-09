Хоккейный клуб "Монреаль" отправил в отставку главного тренера Дюшарма

ТАСС, 9 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" освободил от должности главного тренера Доминика Дюшарма. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Остальные члены тренерского штаба продолжат свою работу в "Монреале". Имя нового главного тренера будет объявлено позднее. Дюшарм был назначен на должность в феврале 2021 года и дошел с клубом до финала Кубка Стэнли.

"Мы никогда не забудем путь команды к финалу Кубка Стэнли летом 2021 года. Спасибо за все, Доминик", - говорится в заявлении пресс-службы.

"Монреаль" стал первым клубом НХЛ, в котором Дюшарм работал главным тренером, ранее он руководил командами юниорских лиг. Также он был главным тренером молодежной сборной Канады, под его руководством она стала вице-чемпионом (2017) и чемпионом мира (2018). В 2018 году Дюшарм был назначен помощником главного тренера в "Монреале", он проработал в этом качестве до назначения главным тренером команды.

Под руководством Дюшарма "Монреаль" в сезоне-2020/21 году дошел до финала Кубка Стэнли впервые с 1993 года. В финале "Монреаль" уступил "Тампе" (1-4 в серии).

В регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона "Монреаль" занимает последнее место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, после 45 игр у команды 23 очка. Следующий матч клуб проведет 11 февраля дома против "Вашингтона".