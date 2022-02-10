"Ницца" вышла в полуфинал Кубка Франции по футболу

ТАСС, 10 февраля Футбольный клуб "Ницца" обыграл на своем поле "Марсель" со счетом 4:1 в четвертьфинале Кубка Франции.

В составе победителей голы забили Амин Гуири (10-я минута), Джастин Клюйверт (29, 49), Энди Делор (61). Также в свои ворота забил защитник "Ниццы" Мельвин Бард (3).

В матче 1/8 финала "Ницца" обыграла действующего победителя Кубка Франции ПСЖ в серии пенальти. В полуфинале клуб сыграет с "Версалем".

"Ницца" впервые с 2011 года вышла в полуфинал Кубка Франции. Клуб является трехкратным обладателем трофея, в последний раз "Ницца" побеждала в турнире в 1997 году.

"Ницца" занимает третье место в таблице чемпионата Франции, после 23 туров у команды 42 очка. Следующий матч в первенстве страны "Ницца" проведет 12 февраля в гостях против "Лиона".