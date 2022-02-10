Сборная России переместилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российская команда переместилась с восьмой на девятую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.
После победы американской сноубордистки Хлои Ким в хафпайпе сборная США завоевала вторую золотую медаль и обогнала команду России. В активе американских спортсменов стало две золотые, пять серебряных и одна бронзовая награда, они занимают шестое место в медальном зачете. Россияне завоевали две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей.
Первое место в медальном зачете занимает команда Германии (5-3-0), далее идут норвежцы (4-2-4), на третьей позиции располагаются представители Швеции (4-1-2). По общему числу медалей сборная России занимает первое место (11). Далее идут норвежцы и австрийцы (по 10).
Золотые медали для российской команды завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов (оба - в скиатлоне) и сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина, бронзовые медали на счету лыжника Александра Терентьева (спринт), сноубордиста Виктора Уайлда (параллельный гигантский слалом), саночницы Татьяны Ивановой, фристайлистки Анастасии Смирновой (могул), шорт-трекиста Семена Елистратова и сборной по биатлону (смешанная эстафета).
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Германия
|5
|3
|0
|8
|2
|Норвегия
|4
|2
|4
|10
|3
|Швеция
|4
|1
|2
|7
|4
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|5
|Китай
|3
|2
|0
|5
|6
|США
|2
|5
|1
|8
|7
|Австрия
|2
|4
|4
|10
|8
|Италия
|2
|4
|1
|7
|9
|Россия
|2
|3
|6
|11
|10
|Словения
|2
|1
|2
|5
|11
|Франция
|1
|5
|0
|6
|12
|Канада
|1
|2
|5
|8
|13
|Япония
|1
|1
|3
|5
|14
|Швейцария
|1
|0
|3
|4
|15
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|15
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|17
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|17
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|17
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|20
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|20
|Испания
|0
|1
|0
|1
|22
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|23
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|23
|Польша
|0
|0
|1
|1