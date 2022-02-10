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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России переместилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады

Российская команда лидирует по общему количеству наград
Татьяна Иванова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Иванова
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российская команда переместилась с восьмой на девятую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

После победы американской сноубордистки Хлои Ким в хафпайпе сборная США завоевала вторую золотую медаль и обогнала команду России. В активе американских спортсменов стало две золотые, пять серебряных и одна бронзовая награда, они занимают шестое место в медальном зачете. Россияне завоевали две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей.

Первое место в медальном зачете занимает команда Германии (5-3-0), далее идут норвежцы (4-2-4), на третьей позиции располагаются представители Швеции (4-1-2). По общему числу медалей сборная России занимает первое место (11). Далее идут норвежцы и австрийцы (по 10).

Золотые медали для российской команды завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов (оба - в скиатлоне) и сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина, бронзовые медали на счету лыжника Александра Терентьева (спринт), сноубордиста Виктора Уайлда (параллельный гигантский слалом), саночницы Татьяны Ивановой, фристайлистки Анастасии Смирновой (могул), шорт-трекиста Семена Елистратова и сборной по биатлону (смешанная эстафета).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия5308
2Норвегия42410
3Швеция4127
4Нидерланды3317
5Китай3205
6США2518
7Австрия24410
8Италия2417
9Россия23611
10Словения2125
11Франция1506
12Канада1258
13Япония1135
14Швейцария1034
15Южная Корея1012
15Австралия1012
17Новая Зеландия1001
17Чехия1001
17Словакия1001
20Белоруссия0101
20Испания0101
22Венгрия0022
23Финляндия0011
23Польша0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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