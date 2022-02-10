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Олимпиада-2022 в Пекине

На Олимпиаде в Пекине выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

Семь заболевших - спортсмены и официальные лица Олимпийских игр

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Китая выявили девять новых случаев заражения коронавирусом среди участников Олимпийских игр в Пекине. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном в четверг.

9 февраля в Китай прибыл 61 человек, из них 32 спортсмена и официальных лица и 29 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни был выявлено девять новых случаев заражения: семь - среди атлетов и официальных лиц, два - среди представителей заинтересованных сторон.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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