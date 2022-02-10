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Олимпиада-2022 в Пекине

Скелетонисты Третьяков и Рукосуев делят четвертое место после двух попыток на Олимпиаде

Заключительные попытки пройдут в пятницу
Евгений Рукосуев AP Photo/Dmitri Lovetsky
Описание
Евгений Рукосуев
© AP Photo/Dmitri Lovetsky

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российские скелетонисты Александр Третьяков и Евгений Рукосуев делят четвертое место после двух попыток на Олимпийских играх в Пекине.

Лидирует немец Кристофер Гротхер, показавший результат 2 минуты 0,33 секунды. Второе место занимает его соотечественник Аксель Юнг (отставание - 0,70 секунды), тройку лидеров замыкает китаец Янь Вэньган (+0,75). Отставание Третьякова и Рукосуева составляет 0,87 секунды. Россиянин Даниил Романов занимает 23-е место (+4,74).

Третья и четвертая попытки состоятся 11 февраля.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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