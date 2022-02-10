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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигурист Семененко считает, что справился с прокатами в короткой и произвольной программах

Россиянин на Олимпийских играх занял восьмое место
Евгений Семененко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Евгений Семененко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Евгений Семененко справился с прокатами в короткой и произвольной программах на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение он высказал журналистам.

Семененко занял восьмое место на Олимпиаде.

"Я считаю, что все-таки с прокатами справился, - сказал Семененко. - Короткая программа вышла для меня почти вообще наилучшим образом. С произвольной программой, считаю, тоже справился. Рад, что несмотря на небольшую помарку на первом прыжке удалось докатать программу до конца, выполнить оставшиеся элементы. Очень рад, что тут удалось показать лучший результат в сезоне. Рад, что удалось покататься с такими спортсменами, тут все соперники сильные, это Олимпиада, тут прекрасная атмосфера, для меня это что-то новое".

"Сейчас прежде всего отдохну, спину подлатаю. Приеду домой - буду дальше тренироваться, готовиться. Что касается ошибки, бывает, рад, что остальные прыжки собрал. Давление? Я настраивался прежде всего на свои прокаты", - добавил Семененко.

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