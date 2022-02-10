Фигурист Ханю считает, что мог исполнить четверной аксель на Олимпиаде

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Японский фигурист Юдзуру Ханю мог исполнить четверной аксель в произвольной программе на Олимпиаде. Такое мнение Ханю высказал журналистам, отметив, что приложил всевозможные усилия для достижения успеха.

Фигурист упал при попытке впервые в истории исполнить четверной аксель в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Он занял четвертое место на соревнованиях.

"Объективно, я смог лучше исполнить аксель, чем на прошлых соревнованиях, было чувство, что не хватает еще чуть-чуть. Те две ошибки в первой половине - мне кажется, в каком-то смысле я воплотил в жизнь смысл композиции "небо и земля", под которую выступал. Я сделал все, что мог, приложил все возможные усилия - никогда еще так не старался, как в этот раз", - сказал Ханю.

Ханю 27 лет, он является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в одиночном катании (2014, 2018). На его счету две победы на чемпионатах мира. Ханю - мировой рекордсмен по баллам за короткую программу (111,82). В 2016 году на соревнованиях Autumn Classic International в Монреале японец смог впервые исполнить четверной риттбергер.