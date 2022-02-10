Австрийский горнолыжник Штрольц стал олимпийским чемпионом в комбинации

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Австриец Йоханнес Штрольц завоевал золотую медаль в комбинации (скоростной спуск + слалом) в соревнованиях по горнолыжному спорту на Олимпийских играх в Пекине.

По итогам двух попыток он показал результат 2 минуты 31,43 секунды. Серебро завоевал норвежец Александер Омодт Кильде (отставание +0,59 секунды), бронзу выиграл представитель Канады Джеймс Кроуфорд (+0,68). Российские горнолыжники участия в турнире не принимали.

Штрольцу 29 лет, он завоевал свою первую олимпийскую медаль в карьере, на счету австрийца одна победа на этапе Кубка мира. На Олимпийских играх 1988 года в Калгари его отец Хуберт Штрольц также стал олимпийским чемпионом в комбинации. Таким образом, впервые отец и сын победили в горнолыжном спорте на Олимпийских играх.

Кильде 29 лет, он завоевал свою вторую медаль на Играх в Пекине, ранее норвежец стал бронзовым призером в супергиганте. Кроуфорду 24 года, он завоевал первую олимпийскую медаль в своей карьере.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Германии (5 золотых и 3 серебряные медали), на втором месте идет команда Норвегии (4-3-4), тройку замыкают шведские спортсмены (4-1-2). Сборная России идет на девятом месте (2-3-6).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.