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Олимпиада-2022 в Пекине
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Австрийский горнолыжник Штрольц стал олимпийским чемпионом в комбинации

Вторым стал норвежец Александер Омодт Кильде, третьим - канадец Джеймс Кроуфорд
Йоханнес Штрольц EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Йоханнес Штрольц
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Австриец Йоханнес Штрольц завоевал золотую медаль в комбинации (скоростной спуск + слалом) в соревнованиях по горнолыжному спорту на Олимпийских играх в Пекине.

По итогам двух попыток он показал результат 2 минуты 31,43 секунды. Серебро завоевал норвежец Александер Омодт Кильде (отставание +0,59 секунды), бронзу выиграл представитель Канады Джеймс Кроуфорд (+0,68). Российские горнолыжники участия в турнире не принимали.

Штрольцу 29 лет, он завоевал свою первую олимпийскую медаль в карьере, на счету австрийца одна победа на этапе Кубка мира. На Олимпийских играх 1988 года в Калгари его отец Хуберт Штрольц также стал олимпийским чемпионом в комбинации. Таким образом, впервые отец и сын победили в горнолыжном спорте на Олимпийских играх. 

Кильде 29 лет, он завоевал свою вторую медаль на Играх в Пекине, ранее норвежец стал бронзовым призером в супергиганте. Кроуфорду 24 года, он завоевал первую олимпийскую медаль в своей карьере.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Германии (5 золотых и 3 серебряные медали), на втором месте идет команда Норвегии (4-3-4), тройку замыкают шведские спортсмены (4-1-2). Сборная России идет на девятом месте (2-3-6).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия5308
2Австрия44412
3Норвегия43411
4Швеция4127
5США3519
6Нидерланды3317
7Китай3205
8Италия2428
9Россия23611
10Словения2125
11Франция1506
12Канада13610
13Япония1247
14Швейцария1034
15Южная Корея1012
15Австралия1012
17Новая Зеландия1001
17Чехия1001
17Словакия1001
20Белоруссия0101
20Испания0101
22Венгрия0022
23Финляндия0011
23Польша0011

 

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