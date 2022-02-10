Австрийский горнолыжник Штрольц стал олимпийским чемпионом в комбинации

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Австриец Йоханнес Штрольц завоевал золотую медаль в комбинации (скоростной спуск + слалом) в соревнованиях по горнолыжному спорту на Олимпийских играх в Пекине.
По итогам двух попыток он показал результат 2 минуты 31,43 секунды. Серебро завоевал норвежец Александер Омодт Кильде (отставание +0,59 секунды), бронзу выиграл представитель Канады Джеймс Кроуфорд (+0,68). Российские горнолыжники участия в турнире не принимали.
Штрольцу 29 лет, он завоевал свою первую олимпийскую медаль в карьере, на счету австрийца одна победа на этапе Кубка мира. На Олимпийских играх 1988 года в Калгари его отец Хуберт Штрольц также стал олимпийским чемпионом в комбинации. Таким образом, впервые отец и сын победили в горнолыжном спорте на Олимпийских играх.
Кильде 29 лет, он завоевал свою вторую медаль на Играх в Пекине, ранее норвежец стал бронзовым призером в супергиганте. Кроуфорду 24 года, он завоевал первую олимпийскую медаль в своей карьере.
В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Германии (5 золотых и 3 серебряные медали), на втором месте идет команда Норвегии (4-3-4), тройку замыкают шведские спортсмены (4-1-2). Сборная России идет на девятом месте (2-3-6).
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Германия
|5
|3
|0
|8
|2
|Австрия
|4
|4
|4
|12
|3
|Норвегия
|4
|3
|4
|11
|4
|Швеция
|4
|1
|2
|7
|5
|США
|3
|5
|1
|9
|6
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|7
|Китай
|3
|2
|0
|5
|8
|Италия
|2
|4
|2
|8
|9
|Россия
|2
|3
|6
|11
|10
|Словения
|2
|1
|2
|5
|11
|Франция
|1
|5
|0
|6
|12
|Канада
|1
|3
|6
|10
|13
|Япония
|1
|2
|4
|7
|14
|Швейцария
|1
|0
|3
|4
|15
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|15
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|17
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|17
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|17
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|20
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|20
|Испания
|0
|1
|0
|1
|22
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|23
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|23
|Польша
|0
|0
|1
|1