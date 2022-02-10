Хоккеист Плотников признался, что не смог проникнуться олимпийским духом в Пекине

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Сергей Плотников не сумел проникнуться олимпийским духом в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.

"Тут немного напрягает, что все в масках, - сказал Плотников. - И китайский персонал обращается к тебе так, как будто мы находимся рядом с "Фукусимой". Поэтому я не проникся этим духом".

Авария на японской АЭС "Фукусима-1" случилась в марте 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. В результате обесточивания станции и отказа систем аварийного охлаждения в воздух попали радиоактивные элементы.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.