{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеист Плотников признался, что не смог проникнуться олимпийским духом в Пекине

Олимпиада завершится 20 февраля

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Сергей Плотников не сумел проникнуться олимпийским духом в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.

"Тут немного напрягает, что все в масках, - сказал Плотников. - И китайский персонал обращается к тебе так, как будто мы находимся рядом с "Фукусимой". Поэтому я не проникся этим духом".

Авария на японской АЭС "Фукусима-1" случилась в марте 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. В результате обесточивания станции и отказа систем аварийного охлаждения в воздух попали радиоактивные элементы.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Австрийский горнолыжник Штрольц стал олимпийским чемпионом в комбинации
Вторым стал норвежец Александер Омодт Кильде, третьим - канадец Джеймс Кроуфорд
Австрийский горнолыжник Штрольц стал олимпийским чемпионом в комбинации
Читать полностью