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Олимпиада-2022 в Пекине
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Австриец Хеммерле стал олимпийским чемпионом в сноуборд-кроссе

Вторым стал канадец Элиот Гронден, третьим - Омар Визинтин из Италии
Элиот Гронден и Алессандро Хеммерле EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
Описание
Элиот Гронден и Алессандро Хеммерле
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 10 февраля. /ТАСС/. Австрийский спортсмен Алессандро Хеммерле завоевал золотую медаль в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в Пекине.

Австриец в финальном заезде пришел к финишу первым. Второе место занял канадец Элиот Гронден, третье - итальянец Омар Визинтин.

Россиянин Даниил Донских завершил выступление в олимпийском турнире в 1/8 финала.

Хеммерле 28 лет, он является двукратным обладателем Кубка мира в сноуборд-кроссе. В 2021 году на чемпионате мира в шведской Идре стал серебряным призером.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Германии, в активе которой пять золотых и три серебряные награды. Австрийцы вышли на второе место (4-4-4), третье место занимает сборная Норвегии (4-3-4), российская команда располагается на девятой строчке (2-3-6). По общему количеству медалей австрийцы вышли в лидеры (12), следом идут норвежцы (11) и россияне (11).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия5308
2Австрия44412
3Норвегия43411
4Швеция4127
5США3519
6Нидерланды3317
7Китай3205
8Италия2428
9Россия23611
10Словения2125
11Франция1506
12Канада13610
13Япония1247
14Швейцария1034
15Южная Корея1012
15Австралия1012
17Новая Зеландия1001
17Чехия1001
17Словакия1001
20Белоруссия0101
20Испания0101
22Венгрия0022
23Финляндия0011
23Польша0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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