Австриец Хеммерле стал олимпийским чемпионом в сноуборд-кроссе

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 10 февраля. /ТАСС/. Австрийский спортсмен Алессандро Хеммерле завоевал золотую медаль в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в Пекине.
Австриец в финальном заезде пришел к финишу первым. Второе место занял канадец Элиот Гронден, третье - итальянец Омар Визинтин.
Россиянин Даниил Донских завершил выступление в олимпийском турнире в 1/8 финала.
Хеммерле 28 лет, он является двукратным обладателем Кубка мира в сноуборд-кроссе. В 2021 году на чемпионате мира в шведской Идре стал серебряным призером.
В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Германии, в активе которой пять золотых и три серебряные награды. Австрийцы вышли на второе место (4-4-4), третье место занимает сборная Норвегии (4-3-4), российская команда располагается на девятой строчке (2-3-6). По общему количеству медалей австрийцы вышли в лидеры (12), следом идут норвежцы (11) и россияне (11).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Германия
|5
|3
|0
|8
|2
|Австрия
|4
|4
|4
|12
|3
|Норвегия
|4
|3
|4
|11
|4
|Швеция
|4
|1
|2
|7
|5
|США
|3
|5
|1
|9
|6
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|7
|Китай
|3
|2
|0
|5
|8
|Италия
|2
|4
|2
|8
|9
|Россия
|2
|3
|6
|11
|10
|Словения
|2
|1
|2
|5
|11
|Франция
|1
|5
|0
|6
|12
|Канада
|1
|3
|6
|10
|13
|Япония
|1
|2
|4
|7
|14
|Швейцария
|1
|0
|3
|4
|15
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|15
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|17
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|17
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|17
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|20
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|20
|Испания
|0
|1
|0
|1
|22
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|23
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|23
|Польша
|0
|0
|1
|1