Австриец Хеммерле стал олимпийским чемпионом в сноуборд-кроссе

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 10 февраля. /ТАСС/. Австрийский спортсмен Алессандро Хеммерле завоевал золотую медаль в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в Пекине.

Австриец в финальном заезде пришел к финишу первым. Второе место занял канадец Элиот Гронден, третье - итальянец Омар Визинтин.

Россиянин Даниил Донских завершил выступление в олимпийском турнире в 1/8 финала.

Хеммерле 28 лет, он является двукратным обладателем Кубка мира в сноуборд-кроссе. В 2021 году на чемпионате мира в шведской Идре стал серебряным призером.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Германии, в активе которой пять золотых и три серебряные награды. Австрийцы вышли на второе место (4-4-4), третье место занимает сборная Норвегии (4-3-4), российская команда располагается на девятой строчке (2-3-6). По общему количеству медалей австрийцы вышли в лидеры (12), следом идут норвежцы (11) и россияне (11).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.